Suriye'de Esad destekçileri ABD askerlerinin yolunu kesti
Suriye'nin Haseke kentinin kırsalındaki Tal Tafra köyünde Beşşar Esad rejimi destekçileri ABD askerlerinin yolunu kesti.
12.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:54
Suriye'nin Haseke kentinin kırsalındaki Tal Tafra köyünde Beşşar Esad rejimi destekçileri ABD askerlerinin yolunu kesti.
Suriye'nin Haseke kentinin kırsalında yer alan Tal Tafra köyünde Beşşar Esad destekçisi bir grup, köye ulaşmak isteyen ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi. Esad destekçilerinin ABD askerlerinin geçişine engel olmasının ardından ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı. - HASEKE
Kaynak: İHA