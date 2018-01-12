Suriye'de El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 1 Yaralı

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin Çobanbey köyünün karşısında bulunan Suriye'nin Rai bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın olduğu bölgedeki bir Suriyeli yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir Suriyeli ise ambulansla sınır hattına ulaştırıldı. Burada kurulu olan Sıhhi Tahliye noktasında ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. - Kilis