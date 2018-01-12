Suriye'de El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey (Rai) bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Suriyeli hayatını kaybederken, bir Suriyeli ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey (Rai) bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir Suriyeli Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı suriyeli buradan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

( Mehmet Ali Dağ/İHA)