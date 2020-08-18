Suriye'de düşürülen keşif uçağı Türkiye'den görüldü
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Suriye'de düşürülen keşif uçağı Türkiye'den görüldü

Suriye'de düşürülen keşif uçağı, Türkiye'den görüldü.

Suriye'de düşürülen keşif uçağı Türkiye'den görüldü
18.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:17

Suriye'de düşürülen keşif uçağı, Türkiye'den görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli muhalif güçler tarafından Rusya'ya ait keşif uçağı vuruldu. İdlib kenti Salkin kasabasına düşen keşif uçağının düşme anı Türkiye'nin Hatay ilinden görüldü. Keşif uçağının düşme anları Hatay tarafından amatör kameralarla saniye saniye görüntülendi. Diğer yandan, Suriye tarafından çekilen görüntülerde de keşif uçağının düşerek alev alev yandığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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