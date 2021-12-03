SURİYE'DE 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ - Haberler
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SURİYE'DE 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle savaş mağduru engellilere yönelik Suriye'de etkinlik düzenledi.

İNSAN Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle savaş mağduru engellilere yönelik Suriye'de etkinlik düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Suriye'deki etkinlik kapsamında, Azez kentinde yaşayan engellilerle bir araya geldi. Gönüllüler, yemekte buluştukları engellilere karanfil ve kıyafet hediye etti. Programa katılan Azezli engelliler ise etkinlikten memnun kaldıklarını ve hatırlandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

SURİYE'DE 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

SURİYE'DE 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

SURİYE'DE 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

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