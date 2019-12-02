Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı
RIA haber ajansı, üç Rus askeri polis memurunun rutin devriye sırasında ev yapımı bir bombanın infilak etmesi sonucu yaralandığını duyurdu.
02.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:40
Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Rus asker polislerinden üçü ev yapımı bombanın patlaması sonucu yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bombanın Suriye'nin kuzey Halep bölgesinde Kobani kasabası yakınlarında patladığı kaydedildi. Duyuruda yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com