Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini oyların %95,1'ini alan Beşar Esad kazandı, muhalefet seçimler için 'saçmalık' dedi

Beşar Esad, Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak koltuktaki dördüncü dönemine girdi.

Beşar Esad, Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak koltuktaki dördüncü dönemine girdi.

Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, canlı konferans aracılığıyla Esad'ın oyların %95,1'ini aldığını, seçimlere katılım oranının %78,6 olduğunu duyurdu.

Esad'ın rakipleri Abdullah Sallum Abdullah ve Mahmud Ahmed Mari, oyların sırasıyla %1,5'ini ve %3,3'ünü aldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra başkent Şam'da toplanan kalabalık Esad'ın zaferini kutladı.

Suriye muhalefeti oylamanın 'saçmalık' olduğunu söyledi, ABD ve Avrupa ülkeleri ise seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını ifade etti.

Esad, Çarşamba günü oy kullanırken yaptığı açıklamada "Batı'nın görüşünün değerinin sıfır olduğunu" söylemişti.

Seçim için sandıklar, hükümetin kontrolündeki bölgelerde ve ülke dışındaki Suriye büyükelçiliklerinde kuruldu.

İdlib vilayetinde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi, sürgündeki Suriye muhalefeti de seçimlerin "saçmalık olduğunu" söyledi.

Suriye Müzakere Komisyonu sözcüsü Yahya el Aridi, "Bu, siyasi sürecin öldürülmesi için Rusya ve İran'ın yardımıyla hükümetin bir kararıydı. Bu zorbalık yönetiminin devamıdır" dedi.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile ABD, seçim öncesi ortak yazılı açıklama yayımlayıp oylamanın "meşru olmadığını" ifade etti. Açıklamada, Birleşmiş Milletler gözetimi olmadan düzenlenen seçimlerin "özgür veya adil olamayacağı" belirtildi ve "Seçim sürecini kınayıp gayri meşru ilan eden sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti dahil bütün Suriyelilerin seslerine destek çıkıyoruz" dendi.

55 yaşındaki Beşar Esad, 2000 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda. İktidarı, babası Hafız Esad'dan devraldı. Hafız Esad da 25 yıldan uzun süre iktidardaydı.

Suriye'de son seçimler, ülke genelindeki çatışmalara ve muhalefetin katılmayı reddetmesine rağmen 2014 yılında düzenlenmişti.

O tarihten bu yana savaşın seyri, Rusya'nın havadan desteği, İran'ın da Suriye ordusuna yardım eden milis güçleriyle büyük şehirlerin kontrolünü yeniden sağlamasıyla, Esad'ın lehine gelişti.