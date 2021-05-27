Suriye'de "demokratik" seçim

Suriye'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde çekilen bir görüntü, seçimin "göstermelik" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde çekilen bir görüntü, seçimin "göstermelik" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şam kentinde çekilen görüntüde, bir oy verme merkezinde görevliler halka, hazır oy kağıtları veriyor.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde dün sandık başına giderek oy kullanmıştı. Başkent Şam, Lazkiye ve Duma kentinde halk oy kullanırken İdlib, Azez'de dahil olmak üzere farklı bölgelerde seçimi reddeden protesto edilmişti. Yalnızca 3 adayın bulunduğu "göstermelik" seçimde, oy kullanma işlemleri sürerken çekilen bir görüntü seçimin ne denli "demokratik" olduğunu gözler önüne serdi. Şam kentinde bulunan bir oy verme merkezinde Beşar Esad ve 2 adayın yarıştığı seçimde yolsuzluk yaşandığı gösteren görüntü ortaya çıktı. Bir sivil tarafından çekilen görüntüde, oy kullanmaya giden halka hazır oy kağıtları verildiği anlaşılıyor.

Dün gerçekleştirilen seçimlerde, Beşar Esad başta olmak üzere, 67 yaşındaki Suriyeli Avukat Mahmud Merhi, 2012-2016 yıllar arasında eski milletvekili olarak görev yapan Abdullah Salloum yarıştı. Fransa, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliklerde 20 Mayıs'ta oy kullanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı