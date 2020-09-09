Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı
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Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı
09.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:20

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı.

Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor.

Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.

Kaynak: AA

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