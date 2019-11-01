Suriye’de çözüm yakın ancak ‘misafirler’ kalıcı gibi

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın haklılığına işaret eden Hatay iş dünyası Türkiye'deki Suriyelilerin oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'ye gönderilmesinin ise kolay olmadığını düşünüyor.

01.11.2019 08:12
Suriye’de çözüm yakın ancak ‘misafirler’ kalıcı gibi

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın haklılığına işaret eden Hatay iş dünyası Türkiye'deki Suriyelilerin oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'ye gönderilmesinin ise kolay olmadığını düşünüyor.

Kaynak: Dunya.com

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