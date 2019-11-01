Suriye’de çözüm yakın ancak ‘misafirler’ kalıcı gibi
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın haklılığına işaret eden Hatay iş dünyası Türkiye'deki Suriyelilerin oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'ye gönderilmesinin ise kolay olmadığını düşünüyor.
01.11.2019 08:12
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın haklılığına işaret eden Hatay iş dünyası Türkiye'deki Suriyelilerin oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'ye gönderilmesinin ise kolay olmadığını düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com