Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor
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Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de savaştan en çok etkilenen çocuklar, tüm zorlu koşullara rağmen okullarına gitmekten vazgeçmedi.

Suriye'de savaştan en çok etkilenen çocuklar, tüm zorlu koşullara rağmen okullarına gitmekten vazgeçmedi.

Suriye'de yaşanan savaş en çok çocukları etkiledi. Ancak çocuklar yine de her türlü olumsuzluğa rağmen okullarına gitmeye çalışıyor. Yaşanan onca olumsuzluk, imkansızlık Suriye'de yaşayan çocukları okullarına gitmekten vazgeçiremedi.

Türkiye'nin yaptığı yardımlar sayesinde Suriye'de bir çok okul yeniden çocuklara hizmet vermeye başladı. Çocuklar ise okullarına kavuşmak için her gün kilometrelerce yolu çamurun içerisinde yürümek zorunda kalıyor. Şanslı olanlar ise aynı yöne giden bir kamyonetin kasasına doluşarak okullarına gitmeye çalışıyor. Ancak hiç bir çocuk bu zorluklardan dolayı çok sevdikleri okullarından vazgeçmiyor.

(İHA)

Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor
Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor
Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor
Suriye'de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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