Suriye'de çocuklar için "Sınırsız Şenlikler" etkinliği sürüyor

18.09.2019 20:02

Çocukların etkinlik alanında oyun oynaması

Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması

Halat çekme oyunu oynayan çocuklar

Çocukların dans etmesi

Sergilenen akrobasi gösterisi ve izleyen çocukların alkışlaması

"Sınırsız Şenlikler" etkinliğinden genel ve detay görüntü Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin (UMHD) Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü Azez'de devam ediyor.

Kilis Valiliği ve UMDH ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü yapılıyor.

Azez'in Bıragite köyünde önceki gün başlayan şenlikler kapsamında, bugün de Niyara köyünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Köyde, yaklaşık 600 çocuğun katıldığı sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlendi.

Türk gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı.

Etkinlikler cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA