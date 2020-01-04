: Suriye'de çekim yapan TRT Arapça ekibinin yakınlarına roket düştü

04.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:11

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'in Maarratinüman ilçe merkezine düşen bombalar, "drone" ile görüntülendi.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor.

Saldırıların hedefinde ise İdlib'in güneyindeki Maarratinüman ilçe merkezi yer alıyor.

TRT Arapça kanalı, Maarratinüman merkezine bombardımanı drone ile görüntüledi. Söz konusu görüntülerde, ilçedeki sivillerin evlerine düşen bombalar kaydedildi.

TRT Arapça'nın Twitter'dan paylaştığı görüntülerde, çekim yapan ekibin yakınına bir roketin düştüğü de görüldü. Öte yandan TRT çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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