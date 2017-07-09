Suriye'de Çatışmasızlık Bölgeleri, Türkiye'nin Desteği Olmadan Oluşturulamaz" - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin, ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "İdlib ve Suriye'de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye'nin desteği olmadan oluşturulamaz." dedi.



Putin, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin, Suriye konusundaki yaklaşımının artık daha pragmatik bir halde geldiğini savunan Putin, "Güçlerimizi birleştirerek çok daha fazlasını elde edebileceğimiz konusunda bir uzlaşma var. Suriye'nin güneyine ilişkin dün duyurulan çatışmasızlık anlaşması da bunun sonucudur." diye konuştu.



Putin, Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin, ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bölgelerin sınırları konusunda anlaşmaya varılması çok önemli. İdlib ve Suriye'de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye'nin desteği olmadan oluşturulamaz." ifadelerini kullandı.



Putin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ilişkin gelişmeleri de değerlendirerek, "Suriye'deki bazı Kürt gruplarıyla temas halindeyiz. Ancak bu unsurların silahlandırılması konusunda ABD bizden çok ileride ve bunu bizden çok daha büyük hacimlerde yaptı." dedi.



Putin-Trump görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı, G20 kapsamında ilk kez bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine de işaret ederek, "Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesi için gerekli zeminin oluştuğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Trump'ın, televizyonda göründüğünden çok daha farklı biri olduğunu aktaran Putin, "Kendisiyle özel bir ilişki kurduk. Karşısındaki kişiyi hızlıca anlayıp, analiz ediyor." diye konuştu.



Putin, Katar krizi konusunun ise bölgeyi ve enerji piyasalarını etkileyebilecek önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, G20 kapsamında liderlerle yaptığı görüşmelerde bu konunun gündeme çok sık gelmediğini bildirdi.