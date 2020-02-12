Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar

12.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:45

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar devam ederken, Beşar Esad'a bağlı güçler Halep'in batısında bulunan bazı kasabaları ele geçirdi.



Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 kontrolünü de 8 sene sonra ilk kez elde eden Suriye hükümeti, bölgenin "isyancı ve teröristlerden arındırıldığını" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle