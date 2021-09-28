Suriye'de çatışmalara katılan terörist Kocaeli'de yakalandı - Haberler
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Suriye'de çatışmalara katılan terörist Kocaeli'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suriye'de çatışmalara katılan terörist Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye'de çok sayıda silahlı çatışmaya katıldığı tespit edilen terör üyesi, yakalanarak gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye'de çok sayıda silahlı çatışmaya katıldığı tespit edilen terör üyesi, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takibin neticesinde Suriye'de çok sayıda silahlı eyleme katıldığı tespit edilen V.A. (30) adlı PKK/YPG terör örgütü üyesinin Kocaeli'de olduğunu tespit etti. Tespitin ardından harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi A.V., bulunduğu ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen terör örgütü üyesi, Kocaeli 3' üncü Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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