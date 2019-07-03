Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü

Suriye'nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı Esad rejiminin kontrolündeki Al-Suwayda kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin gönderildiği de belirtildi. - ŞAM

Kaynak: İHA