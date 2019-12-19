Suriye'de bir okulda daha eğitim başladı

19.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde onarılan hastane ve okul binaları hizmet vermeye başladı.

Terör örgütünün uzun yıllar sözde karargah olarak kullandığı Resulayn ilçesine bağlı Nukra köyündeki ilk ve ortaokul, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bir ay süren onarım çalışmalarının ardından hizmete girdi. Toplam 13 derslik, 2 idare odası ve diğer müştemilattan oluşan Nukra İlk ve Ortaokulunda yapılan restorasyon çalışmaları ile dış cephe, tuvaletler ve sınıfların dökülen sıvaları yenilenerek boyandı. Tüm kapıları onarılan okula 3 yeni kapı takıldı. Tamamı kırık olan pencereler yenilendi. Okulun ve köyün elektrik ve su ihtiyacının giderilmesi için ana su deposuna jeneratör kuruldu ve elektrik tesisatına bağlandı. Bina içi elektrik hattı ve aydınlatma armatürleri yenilenen okulun tüm eksikleri giderilirken, okul içi su ihtiyacı için de 2 su deposu kurulup, hidroforları aktif hale getirildi. Tuvaletlerin lavabo, ayna, sabunluk ve pisuvar gibi eksikleri de tamamlandı. Eski kapısı onarılan okulun bahçesine yeni bir kapı da açıldı. 6 kamyon kum dökülerek zemin tesviyesi sağlanan bahçeye 900 metrekare kilit taşı döşendi, eski basketbol potaları yenilendi ve fidan dikilerek bahçe yeşillendirildi. Baştan sona yenilenen okulun sınıflarına beyaz yazı tahtaları, öğretmen masaları ve sandalyeleri, öğrenci sıraları da yerleştirilerek eğitime hazır hale getirildi.

Giysi, kitap ve kırtasiye malzemeleri de temin edilen çocuklar uzun bir aradan sonra yeniden okula başlamaya hazırlanırken, erkek çocuklar köye getirilen berber tarafından tıraş edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA