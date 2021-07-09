Suriye'de bir İran askeri hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir askerin Suriye'de mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir askerin Suriye'de mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde "askeri danışmanlık" görevi yapan Rıza Sefderi adlı bir asker dün mayın patlaması neticesinde hayatını kaybetti.

Patlamanın Suriye'nin hangi bölgesinde gerçekleştiği açıklanmazken, rütbesi belirtilmeyen İran askeri için yarın memleketi Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Miyane'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde asker bulunduran İran, bu ülkedeki askeri kuvvetlerini muharip güç değil "danışman" olarak niteliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun