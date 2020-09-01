Suriye'de barış ve huzura açılan 7 kapı
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Suriye'de barış ve huzura açılan 7 kapı

Türkiye'den Suriye'ye açılan 7 sınır kapısı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile barış ve huzurun geldiği bölgenin en büyük ekonomik kapıları haline geldi.

Suriye'de barış ve huzura açılan 7 kapı
01.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38

Türkiye'den Suriye'ye açılan 7 sınır kapısı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile barış ve huzurun geldiği bölgenin en büyük ekonomik kapıları haline geldi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı harekatları bölgesine açılan 7 gümrük kapısı yeniden modernize edilerek hizmete devam ediyor. Hatay'da Afrin ve İdlib'e açılan Cilvegözü ile Zeytin Dalı Sınır Kapıları, Fırat Kalkanı bölgesine açılan Kilis Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları, yine Fırat Kalkanı bölgesine açılan Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı, Barış Pınarı bölgesine açılan Şanlıurfa'da Akçakele ile Ceylanpınar Sınır Kapıları bulunuyor. Barış ve huzurun geldiği Suriye'ye açılan Hatay Reyhanlı Cilvegözü, Kilis Elbeyli Çobanbey, Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış Sınır Kapıları modernize edildi. Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı ise Afrin'e açılıyor. Barış Pınarı bölgesine açılan Şanlıurfa Akçakale ile Ceylanpınar Sınır Kapıları da yeniden faaliyete geçti. Mardin Nusaybin ile Hatay Yayladağı Sınır Kapıları ise 10 yıldır kapalı bulunuyor.

Suriye'ye açılan 7 sınır kapısından iki ülke arasında ihracat ve ithalat yapılıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesindeki milyonlarca Suriyeli'nin bütün ihtiyaçları 7 sınır kapısından karşılanıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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