Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye Devlet Televizyonu, Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu ve hava üssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri geldiği haberini son dakika bilgisi olarak paylaştı. Hava üssünün birçok füze tarafından hedef alındığı bildirildi.

SURİYE FÜZE SALDIRISINA KARŞILIK VERDİ

Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

PENTAGON SÖZCÜSÜ VE ABD'Lİ ÜST YETKİLİ YALANLADI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

"Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pazartesi günü sabah saatlerinde ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanacak.

"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.

KATLİAMDA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı, ancak yardım kuruluşları hükümeti en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.