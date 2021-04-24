Suriye'de Akdeniz açıklarında petrol taşıyan tankere SiHA'lı saldırı
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Suriye'de Akdeniz açıklarında petrol taşıyan tankere SiHA'lı saldırı

Suriye'de Akdeniz açıklarında petrol taşıyan tankere SiHA'lı saldırı
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Tartus iline bağlı Banyas kentinde petrol taşıyan tankere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiği, gemide çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Tartus iline bağlı Banyas kentinde petrol taşıyan tankere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiği, gemide çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Doğu Akdeniz'deki Banyas'ta petrol taşıyan tankere SİHA ile saldırı yapıldı.

Gemideki depoda çıkan yangının söndürüldüğü belirtilerek, saldırının Lübnan kara suları yönünden gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haberde hedef alınan tankerin kime ait olduğu ve saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Suriye'deki petrol rafinerileri, rejim güçlerinin kontrolündeki Banyas kentinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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