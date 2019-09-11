"Suriye'de ABD, Rusya, rejim ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir"

11.09.2019 17:22

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejimin ve terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirdi.

Komisyonun Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu"nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı.

Yılbaşından temmuz ayına kadar olan zamanda yaklaşık 300 görüşme, uydu görüntüleri, fotoğraf ve video analizlerine dayanılarak hazırlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği vurgulandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürdürdüğü hava saldırılarında siviller ve askeri hedefleri ayırmak için gerekli önlemleri almadığının altı çizilerek, Komisyonun koalisyon güçlerinin saldırılarını doğrudan askeri bir hedefe yöneltmediğine dair makul gerekçeleri olduğu ifade edildi.

Raporda, Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının pek çok sivilin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğuna işaret edilerek, bu saldırıların savaş suçları dahilinde olabileceği belirtildi.

İdlib'e saldırılar

Rejim ve Rus uçaklarının özellikle son dönemde İdlib bölgesine yönelik yaptığı hava saldırılarında sağlık kuruluşlarını, okulları, pazar yerlerini ve tarım alanlarını hedef aldığına dikkat çekilen raporda, bu saldırıların da savaş suçu teşkil edebileceğinin altı çizildi.

Komisyon raporunda ayrıca, rejim ve destekçilerinin sağlık kuruluşlarını sistematik olarak hedef aldığı vurgulanarak, sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarına yönelik böylesine kasıtlı saldırıların da savaş suçu anlamına gelebileceği kaydedildi.

YPG/PKK'nın ihlalleri

Raporun açıklanmasının ardından Komisyon üyeleri BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Komisyon üyesi Hanny Megally, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK bölücü terör örgütünün Suriye'deki eylemlerinin de savaş suçu olabileceğini belirterek, "Bu raporda, ayrıca Koalisyon güçleri ve SDG tarafından işlenen olası savaş suçları hakkında bazı vakalara değindik. Geçen yıllar içinde ben bu konuları belgelemiş olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla gelecekte neler olduğunu birlikte göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA