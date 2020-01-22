Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi
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Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

22.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:48
Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

'de konuşlu askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak sınır kapısı olan Semelka'ya doğru yol alan Rus askerlerinin, ABD kuvvetleri tarafından durdurulduğunu duyurdu. Melkiye-Mabada otoyolunda aracın önünü kesen Amerikan ordusuna bağlı 4 zırhlı, otoyol üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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