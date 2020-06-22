Suriye'de ABD konvoyunun geçişine izin verilmedi
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Suriye'de ABD konvoyunun geçişine izin verilmedi

Suriye'nin Kamışlı kentinde vatandaşlar, ABD'ye ait askeri konvoyun geçişine izin vermedi.

Suriye'de ABD konvoyunun geçişine izin verilmedi
22.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:26

Suriye'nin Kamışlı kentinde vatandaşlar, ABD'ye ait askeri konvoyun geçişine izin vermedi.

Suriye'nin Kamışlı kentinin kırsal bölgesinde bulunan Faris Kabir köyü sakinleri, 8 askeri araçtan oluşan ABD askeri konvoyunun köyden geçişine izin vermedi. Köyün girişinde toplanan halk, ABD konvoyunun geçişini engellemek için lastik yakarak, konvoyu taşladı. Köy sakinleri, konvoyun geçişini engelledikten sonra ise ABD bayrağını ateşe verdi. - KAMIŞLI

Kaynak: İHA

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