SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI - Haberler

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SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Suriye'de savaş mağduru kadınlarla etkinlik düzenledi.

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Suriye'de savaş mağduru kadınlarla etkinlik düzenledi.

Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program kapsamında katılan kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda konuşan İnsani Yardım Vakfı Suriye basın birimi sorumlusu Abdulsamet Polat, bu özel günde savaş mağduru kadınları unutmamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, şöyle dedi:

??İHH İnsani yardım vakfı olarak Suriye savaşının başından bu yana mağdur olan insanlara gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Rufeyde Halk Eğitim Merkezi savaşın mağdur kadınlarına umut oldu. Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle burada eğitim alan öğrencilere program düzenleyip çeşitli hediyeler takdim ettik. Katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Suriye, Mart, İHH, Güncel, Haberler

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