Suriye'de 7 Yıl Sonra İlk Fıstık Hasadı (2)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateşkes gözlem görevi yürüttüğü İdlib'de halk, huzur ve güven içinde ilk Antep fıstığı hasadını yapıyor.

Suriye'de TSK'nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde ateşkes gözlem noktalarını kurmasının ardından halk, birçok bölgede tarlalarını ekmeye, bahçelerine bakım yapmaya ve yetişen ürünlerini toplamaya başladı.

"İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin Morik ilçesinde Esed rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk eden halk, 7 yıl aradan sonra ilk Antep fıstığı hasadını yapıyor.

Yüz binlerce Antep fıstığı ağacına ev sahipliği yapan Morik'te evlerine dönen aileler fıstık hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, ağaçların dibine brandalar seriyor. Ağaçlardan koparılarak branda üzerine dökülen fıstık, ardından çuvallara doldurularak işleme tesislerine götürülüyor. Burada kabuklarından ayıklanan fıstık yemeye hazır hale getiriliyor.

Antep fıstığı yetiştiricisi Morikli çiftçi Ahmet Halabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimin saldırıları nedeniyle uzun yıllardır hasat edemedikleri fıstığı bu yıl TSK sayesinde hasat edeceklerini söyledi.

Halabi, "Türkiye'nin bölgede kurduğu gözlem noktasından sonra hayat daha iyi oldu. Göç etmiş insanların çoğu evlerinde döndü. Tarlarına ulaşabildi. Moriklilerin temel geçim kaynağı Antep fıstığıdır." dedi.

Rejimin bombardımanı nedeniyle tarlalarına ulaşamamalarının üretimde çok gerileme yaşanmasına neden olduğunu belirten Halabi, "Gözlem noktasından sonra ilaç serpme, budama ve sulama işlerini yaptık. Tarlalara bakım yaptık. Birçok insana istihdam fırsatı sağladı. Bazı çiftçiler malı topladıktan sonra kurutup kırıp tane olarak satar. Büyük tüccarlar da yurt dışına satar." şeklinde konuştu.

Morikli fıstık toplama işçisi Bekir Neddaf da Antep fıstığının birçok kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Neddaf, "Artık uçak yok. Bombardıman yok. TSK gözlem noktası bizi korumakta. Pazarlar, fabrikalar ve çiftçiler çalışıyor artık. Hayat daha istikrarlı oldu. Bu yıl fıstık mevsiminde ürünleri toplamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Fıstık işleme tesisi sahibi Besaam Neddaf da uzun yıllar sonra yıkılan evlerine ve ormanlık alana dönen tarlalarına geldiklerini belirterek, "Çiftçiler tarlalarına, tüccarlar fıstık pazarına döndü. Ben de fıstık ayıklama fabrikama döndüm." diye konuştu.

Morikli fıstık tüccarı Hüseyin Adbullah, "Tüketim sorunu nedeniyle fiyatlar düşük oluyor. Bir kilo fıstığın fiyatı bin Suriye Lirası (9 TL). Fıstığın bakımı zor. İlaçlama, budama, belleme, sulama, toplama ve ulaştırma masrafları var. Savaş öncesi malları Suudi Arabistan ile Lübnan gibi ülkelere ihraç ederdik ama şimdi yerel pazarlarda satmaya çalışıyoruz. Gelecek günlerde daha iyi olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.