Suriye'de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak

Suriye'de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri düzenleneceği duyuruldu.

Suriye'de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri düzenleneceği duyuruldu.

2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de parlamento, 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, adayların başvuru sürecinin 19 Nisan Pazartesi günü başlayacağı ve yurt dışında yaşayan Suriyelilerin 20 Mayıs'ta elçiliklerde oy kullanabileceği belirtildi.

Söz konusu seçim, 2014 yılında yapılan seçimin ardından Suriye'de iç savaş sırasında yapılacak 2. devlet başkanlığı seçimi olacak. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yüzde 92 ile kazandığı önceki seçimin sonuçları, gayri meşru olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından tanınmamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı