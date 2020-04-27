- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı- İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler...
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- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı- İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler...

- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler yerleştiriliyor Briket evlere yerleştirilen ailelere sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu ve mutfak gereçleri de veriliyor Suriye'de 15 bin adet briket ev...

27.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:18
- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı- İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler...

- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı

İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler yerleştiriliyor

Briket evlere yerleştirilen ailelere sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu ve mutfak gereçleri de veriliyor

İDLİB - Suriye'de 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 evin inşasının tamamlandığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından "Mazluma Çatı Ol" sloganıyla Suriye'de 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 adet evin inşası bitirildi.

Proje hakkında bilgi veren İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, "Briket evleri, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde inşa ediyoruz. Tamamlanan toplam ev sayısı 2 bin 816'ya ulaştı. İnşası tamamlanan evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştiriyoruz. Şu an 36 farklı arazide çalışmalar devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa süre içerisinde 15 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek" dedi.

Briket evlerin sayısını artırıp daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerin belirten Yemelek, "Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evlerin sayısını artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz 15 bin ev tamamlandığında yaklaşık 90 bin sivil faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Erhan Yemelek, briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan gereçlerinde verildiğini sözlerine ekledi.

- Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı- İnşası tamamlanan evlere savaş mağduru aileler...

Kaynak: İHA

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