SURİYE'DE 1200 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYSİ YARDIMI - Haberler
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SURİYE'DE 1200 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYSİ YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin El Bab kentinde 1200 yetim çocuğa kışlık giysi yardımı yaptı.

İNSANİ Yardım Vakfı ( İhh ), Suriye'nin El Bab kentinde 1200 yetim çocuğa kışlık giysi yardımı yaptı.

El Bab kentinin Bzaa bölgesine giden İHH görevlileri, ailelerini kaybeden yetim çocuklara kış mevsiminde üşümemeleri için giysi yardımında bulundu. Yetim çocuklar yardımdan dolayı görevlilere teşekkür etti.

İHH görevlileri ise savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardımlarının süreceğini açıkladı.

SURİYE'DE 1200 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYSİ YARDIMI

SURİYE'DE 1200 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYSİ YARDIMI

SURİYE'DE 1200 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYSİ YARDIMI

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