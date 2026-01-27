Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yarın Rusya'ya gidiyor

Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şara yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Şara'nın Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya geleceği ve görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirmesi imkanları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
