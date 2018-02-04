Suriye Ceylanpınar Sınırında Sessizlik Hakim

Suriye'nin sınır ilçelerinden olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sessizlik hakim.

Geçtiğimiz günlerde Ceylanpınar ilçesinin sıfır noktasında bulunan PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Rasulayn ilçesinden ateş açılmış bir askerimiz omzundan yaralanmıştı. Yaşanan bu olay üzerine angajman kuralları çerçevesinde PKK/PYD terör örgütüne ait mevziler fırtına obüsleri ile ateş altına alınmıştı. Aynı gün ikinci operasyon polis özel harekat tarafından gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında Rasulayn'ın ilçe sınırları içerisinde bulunan un fabrikasının üzerindeki sözde PKK/PYD terör örgütüne ait flama ateş altına alınarak flama imha edilmişti. Yaşanan bu olaylar kapsamında ilçede kısa süreli tedirginlik yaşanmıştı. Aradan geçen günlerin ardından sınırda yaşanan sessizlik ilçedeki yaşam normal seviyesine geldi. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar parklara akın etti. Çocuklar ise parklardaki oyun aletleriyle oynayarak güzel havanın tadını çıkardı. - ŞANLIURFA