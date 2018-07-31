Suriye BM Daimi Temsilcisi Caferi: "Şam Yönetimi ABD ve Müttefiklerinin Suriye'den Çıkmasını...

Suriye'nin BM'de Daimi Temsilcisi Beşşar el Caferi, Şam yönetiminin ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarından çıkmasını talep ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Daimi Temsilcisi Beşşar el Caferi, Rusya'da gerçekleşen Soçi Zirvesi'nde Esad rejiminin, ABD ve müttefiki olan ülkelerin en kısa zamanda Suriye topraklarındaki askeri güçlerini geri çekmelerini istediğini söyledi. ABD askerlerinin Irak ve Ürdün sınırındaki Al-Tanf bölgesindeki varlığının yasal olmadığını söyleyen Caferi, "Bu sebeple Suriye hükümeti olarak, ABD ve müttefik ülkelerinin en kısa süre içerisinde Suriye'nin her tarafından çıkmasını istiyoruz" dedi.

"İdlib'i yasal olarak geri alma hakkımız var"

Açıklamasında, Şam yönetiminin Suriye toprakları üzerindeki hakkına değinen Caferi,"Suriye Hükümetinin, İdlib de dahil olmak üzere tüm toprakları geri alma hakkı vardır" ifadelerini kullandı. Mülteciler konusuna da değinen Caferi, "Uluslararası topluma, Suriye'de, mültecilerin geri dönmesini sağlayacak gerekli koşulların oluşturulması için yardım çağrısında bulunduk. Özelikle Suriye'de iş gücü oluşturmak konusunda endişelerimiz var" şeklinde konuştu. - SOÇİ