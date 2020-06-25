Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
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Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin şehir merkezinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına ülkemizde istikrarlı ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
25.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:06

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin şehir merkezinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına ülkemizde istikrarlı ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Suriye halkının devriminin hedeflerine, özgürlük ve hassasiyetle ulaşıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm ulusal ve dini terör örgütlerinin boğazında bir diken olarak kalacağız" denildi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan Afrin ilçe merkezinde 20 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama geldi. Söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, hem siyasi olarak hem de medyada bir dizi saldırı altında iken ve hatta üyeleri suikast ve tasfiye ile tehdit edilirken, 20 Haziran 2020 tarihinde Afrin şehrindeki ofisimiz bir araba bombasıyla hedef alınarak korkak bir terörist saldırıya maruz kalmıştır. Kuzey Suriye'de masum insanları öldürmeyi ve güvenliği hedef alan, ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bu suçluların vahşeti yansıtan korkak terörist eylemlerini kınadığımız bir dönemde, ayrıca Suriye meselesi çerçevesinde Suriyeli Kürtler konusunda aldığımız cesur devrimci ve ulusal tutumlar göz önüne alındığında derneğimiz, derneğin tüm üyeleri ve her yerdeki ofisimizin terörist saldırılara hedef olduğunu çok iyi biliyoruz. Derneğimiz, Türkiye'ye karşı olan Suriye rejiminin projelerine, Suriye'deki PKK varlığına veya aralarındaki ortak projelere karşı uzun süredir sağlam ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Buna ek olarak derneğimiz, Kürt Ulusal Konseyi'ndeki Kürt partilerinin PKK milislerinin çeşitli isimleriyle imzaladıkları anlaşmalara karşıdır. PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine, Suriye halkı katmanları arasında gerilimi artırma ve güç kullanmak suretiyle Suriye Cezire bölgesi halkının iradesi dışında yeni bir emri vaki durumu dikte etme girişimlerine, ayrıca bu yönde yapılan bireysel anlaşmalar ile sonuçlarına açık ve net bir şekilde karşı olduğumuzu ifade ettik. Bu anlaşmaların ulusal olmayan bir temelde ve sadece ülkelerin çıkarlarını ilgilendiren Batı himayesinde gerçekleşmesi sebebiyle Suriye halkı ve tüm bileşenleri konunun ciddiyeti ve tehlikeli sonuçları konusunda uyardık. Genel olarak Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına ülkemizde istikrarlı ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Suriye halkının devriminin hedeflerine, özgürlük ve hassasiyetle ulaşıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm ulusal ve dini terör örgütlerinin boğazında bir diken olarak kalacağız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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