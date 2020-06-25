Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'dan Afrin Ofisi'ne yapılan saldırıya kınama
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Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'dan Afrin Ofisi'ne yapılan saldırıya kınama

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Gaziantep'te yaptığı basın toplantısı ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/PYD tarafından Afrin Ofisi'ne yapılan bombalı araç saldırısını kınadı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası'dan Afrin Ofisi'ne yapılan saldırıya kınama
25.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:05

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Gaziantep'te yaptığı basın toplantısı ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/PYD tarafından Afrin Ofisi'ne yapılan bombalı araç saldırısını kınadı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, 20 Haziran 2020 tarihinde Afrin Ofisi'ne yapılan bombalı araç saldırısı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, mezkur saldırı ve Kürt Ulusal Konseyi ile PYD arasında 16 Haziran 2020'de varılan anlaşmaya ilişkin olarak yapılan basın toplantısına Konsey Başkanı Abdulaziz Temmo ile başkan yardımcıları Azad Osman ve Redif Mustafa katıldı.

Gaziantep'te bir otelde yapılan toplantıda Konsey Başkan Yardımcısı Azad Osman tarafından okunan basın metninde, "Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, hem siyasi olarak hem de medyada bir dizi saldırı altında iken ve hatta üyeleri suikast ve tasfiye ile tehdit edilirken, 20/06/2020 tarihinde Afrin şehrindeki ofisimiz bir araba bombasıyla hedef alınarak korkak bir terörist saldırıya maruz kalmıştır. Kuzey Suriye'de masum insanları öldürmeyi ve güvenliği hedef alan, ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bu suçluların vahşetini yansıtan korkak terörist eylemlerini kınadığımız bir dönemde ayrıca Suriye meselesi çerçevesinde Suriyeli Kürtler konusunda aldığımız cesur devrimci ve ulusal tutumlar göz önüne alındığında derneğimiz, derneğin tüm üyeleri ve her yerdeki ofislerimizin terörist saldırılara hedef olduğunu çok iyi biliyoruz. Derneğimiz, Türkiye'ye karşı olan Suriye rejiminin projelerine, Suriye'deki PKK varlığına veya aralarındaki ortak projelere karşı uzun süredir sağlam ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Buna ek olarak, derneğimiz, Kürt Ulusal Konseyi'ndeki Kürt partilerinin PKK milislerinin çeşitli isimleriyle (Ulusal Birlik Partileri) imzaladıkları anlaşmalara karşıdır. PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine, Suriye halkı katmanları arasında gerilimi artırma ve güç kullanmak suretiyle Suriye Cezire Bölgesi halkının iradesi dışında yeni bir emri vaki durumu dikte etme gibi girişimlerine, ayrıca bu yönde yapılan bireysel anlaşmalar ile sonuçlarına açık ve net bir şekilde karşı olduğumuzu ifade ettik. Bu anlaşmaların ulusal olmayan bir temelde ve sadece ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren Batı himayesinde gerçekleşmesi sebebiyle, Suriye halkı ve tüm bileşenleri konunun ciddiyeti ve tehlikeli sonuçları konusunda uyardık. Genel olarak Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına, ülkemizde istikrarlı ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Suriye halkının devriminin hedeflerine, özgürlük ve haysiyetle ulaşılıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm 'ulusal' ve 'dini' terör örgütlerinin boğazında bir diken olarak kalacağız" ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Abdulaziz Temmo ile başkan yardımcısı Redif Mustafa de saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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