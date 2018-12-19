Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Amerika Terör Örgütü Deaş ile Mücadele İçin...

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Amerika terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdi. Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler."

Kaynak: AA