Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı

30.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:26

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri ağustostan sonra Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.00'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, sadece BM kameraman ve foto muhabirlerinin görüntü almasına izin verildi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu cuma günü sona erecek.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / ACANU pool

İlgili Haberler

BM: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin son tarihi ve kesin bir zaman çizelgesi yok
BM: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin son tarihi ve kesin bir zaman çizelgesi yok
Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı
Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı başladı
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Erol Bulut Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı - Cenevre
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:34:12. #1.14#
title