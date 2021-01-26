Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor
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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

26.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:34
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla devam ediyor.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerini temsilen 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de ikinci gün toplantıları için bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.30'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Toplantılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleştiriliyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, toplantıların gündeminin iş tanımı ve temel iç tüzük doğrultusunda "anayasanın temel ilkeleri" olduğunu aktardı.

Fenton, Özel Temsilci Pedersen'in 29 Ocak'ta görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, taraflara artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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