Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor
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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

25.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:54
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun ilk gününde anayasanın temel ilkeleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun ilk gününde anayasanın temel ilkeleri ele alındı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

İki oturum halinde yapılan ilk gün toplantıları Türkiye saatiyle 18.30'da sona erdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in başkanlık ettiği toplantılarının ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilk gün toplantılarında "anayasanın temel ilkeleri" ele alındı. Toplantıların sakin geçtiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplantılar basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, taraflara artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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