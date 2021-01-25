Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu başladı

25.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:08
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.30'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, sadece BM kameraman ve foto muhabirlerinin görüntü almasına izin verildi.

Beşinci tur toplantılarının ana gündemi ise "anayasanın temel ilkeleri" olarak belirlendi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

Pedersen'in hedefi anayasanın yazımına geçilmesi

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, beşinci tur görüşmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Taraflara, artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunan Pedersen, Suriye iç savaşının sona erdirilmesi için de mutlak surette uluslararası iş birliği gerektiğini vurguladı.

30 Kasım-4 Aralık 2020'deki dördüncü tur görüşmelerinde gerek Pedersen gerekse muhalifler ilk kez anayasanın yazım aşamasına geçilmesi hususunda görüş bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Jennifer Lopez Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 13:13:09. #1.14#
title