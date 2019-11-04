Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
04.11.2019 14:10
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
Kaynak: AA
VİDEO: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı