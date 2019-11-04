Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

04.11.2019 14:10
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et