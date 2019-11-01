Suriye Anayasa Komitesi toplantıları sürüyor

01.11.2019 15:26

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları, üçüncü gününde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde üyelerin anayasa vizyonlarını paylaştıkları oturumlarla devam ediyor.

Komite, TSİ 15.00 sularında Cenevre'deki BM ofisinde üçüncü günün oturumlarına başladı.

Dün 150 üyenin üçte birinin söz aldığı oturumlarda, rejim, muhalefet ve sivil toplum temsilcileri, anayasaya ilişkin vizyonlarını sunmuştu.

Bugün de ikinci grup üyeler konuşmalarını gerçekleştiriyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de hazır bulunduğu oturumlarda, eş başkanlar, üç heyetin hazırladığı listedeki isim sırasına göre konuşmacılara söz hakkı veriyor.

Yarın da son 50 kişilik grubun konuşmasını yapması, pazar günü verilen aradan sonra 4 Kasım Pazartesi yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun katılacağı oturumların başlaması planlanıyor.

Üç heyetten temsilcilerin aynı salonda bir araya geldiği görüşmelerin hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.

Komite'nin yapısı

Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, Komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı, üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komite'nin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari üstleniyor.

Kaynak: AA