Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi
Haberler » Dünya » Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi - Haber

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi

Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını söyledi

29.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:26
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi

'de yapılan Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi.


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını ve gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et