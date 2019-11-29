Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi

29.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:26

Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını ve gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle