Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı
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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.

25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:24
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı

(BM) Ofisi'nde Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu komitenin çalışmasının engellenmesi yönünde tehditlerin olduğunu ileri sürerek, "Sürecin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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