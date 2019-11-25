Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (3)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi'nin açıklaması CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turuna Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı damga vurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi'nin açıklaması
CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turuna Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı damga vurdu. Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi, BM'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Videosu: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (3)