Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor
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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM...

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:02
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor

'deki (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM ofisine geldiler.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor
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