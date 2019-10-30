Suriye Anayasa Komitesi açılış toplantısı sona erdi

30.10.2019 16:14

Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, farklılıklar yerine ortak noktalara odaklanmayı hedeflediklerini, iki taraf arasında güven artırıcı önlemler kapsamında ele alınan alıkonulanlar dosyasının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cenevre'de düzenlenen Suriye Anayasa Komitesinin açılış toplantısı sona erdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Komite'nin eş başkanları Ahmed Kuzbari ve Hadi el Bahra da söz aldı.

Komite'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, şimdiye kadarki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, Suriye halkının hayal kırıklığına uğradığını ve ülkedeki trajedinin 8 yıldır sürdüğünü vurguladı.

"Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız." diyen Bahra, "150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik." dedi.

Bahra, yeni bir sayfa açtıklarının altını çizerek "Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına ilişkin dosyaya saygı gösterilmeli." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, 6 aylık sürede anayasayı yazmak, takip eden 18 ayda da adil ve özgür seçimleri düzenlemekle yükümlü olduklarını hatırlatan Bahra, "Yaklaşık bir milyon kurbanın anısı, bize karanlık tünelden çıkış arayışımızda ışık tutmalı, evlerine dönmek için hasret çeken milyonlarca Suriyeli de pusulamız olmalı." ifadelerini kullandı.

- "Halkımızın beklentilerini karşılayacağız"

Anayasa Komitesi Eş Başkanı ve Beşşar Esed rejimini temsil eden Ahmed Kuzbari de ellerinden gelenin en iyisini yapmak üzere burada bulunduklarını söyledi.

Kuzbari, 4 temel ilkelerinin bulunduğunu belirterek "Ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği." dedi.

"Dökülen her damla kana sadık kalarak halkımızın beklentilerini karşılayacağız." diyen Kuzbari, yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazır olduklarını vurguladı.

Kuzbari, sürece dış müdahale ve ne olursa olsun ön şart kabul etmeyeceklerine işaret ederek bugünkü toplantıya imkan veren Astana süreci ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi mimarlarına teşekkürlerini iletti.

Anayasa Komitesi toplantılarının 150 kişinin katılımıyla gelecek 2 gün boyunca Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre'de sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA