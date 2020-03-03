Suriye Ahtarin'de 200 öğrenciyle 'ay-yıldız' koreografisi
SURİYE'nin Azez ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 200 öğrenci, ay- yıldız koreografisi oluşturarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
SURİYE'nin Azez ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 200 öğrenci, ay- yıldız koreografisi oluşturarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Ahtarin kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulunda 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde okul bahçesinde ay- yıldız koreografisi hazırladı. Öğrenciler, bu sırada hoparlörden çalan Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türkiye sağ olsun" sloganı attı.
Kaynak: DHA