Suriye Ahtarin'de 200 öğrenciyle 'ay-yıldız' koreografisi

03.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:02

SURİYE'nin Azez ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 200 öğrenci, ay- yıldız koreografisi oluşturarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ahtarin kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulunda 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde okul bahçesinde ay- yıldız koreografisi hazırladı. Öğrenciler, bu sırada hoparlörden çalan Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türkiye sağ olsun" sloganı attı.

Kaynak: DHA