Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı daha yakalandı

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.