İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5...
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen "Onur Operasyonu" görüntülerini yayınladı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen "Onur Operasyonu" görüntülerini yayınladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı